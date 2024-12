Lookdavip.tgcom24.it - Natale intimo per Belen Rodriguez: in lingerie davanti al camino

Leggi su Lookdavip.tgcom24.it

“Rosso passione, Rosso, Rosso”: sono queste le parole usate daper lanciare una serie di scatti su Instagram. Rosso fuoco, verrebbe da aggiungere: nelle immagini infatti l’argentina indossa solo, facendo palpitare i cuori.ha 40 anni ma per lei il tempo sembra essersi fermato. Fisico tonico, volto perfetto e malizia da vendere: nei completini di pizzo è una visione.dopo.Pronta per le festeSono settimane complicate per: il padre Gustavoinfatti è stato ricoverato per ustioni a causa di un incendio, divampato il 5 dicembre in una fabbrica di Gallarate. “Papà dimostra di essere fortissimo, fa passi avanti tutti i giorni” ha dichiarato la sorella, Cecilia. Così ecco che ancheè tornata sui social.