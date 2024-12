Ilgiorno.it - Natale hi-tech con il device dei sogni

Quando si avvicina illa tecnologia toglie quasi sempre tutti dai guai. Perché in fondo a chi non fa piacere trovare unoppure un accessorio hi-sotto l'albero di. Con le feste ormai più che mai imminenti c'è poco tempo e poco margine d'errore, ed ecco che i grandi classici tecnologici diventano più di una certezza. Parliamo degli smartphone, come l'OPPO A80 5G che vanta una struttura Damage-Proof Armour Body a 360°, che lo rende super resistente alle cadute, oppure i modelli Reno12 e Reno12 Pro che introducono una serie di funzioni di AI rivoluzionarie. Spazio poi anche ai tablet. Tra i più interessanti sul mercato c'è quello proposto da Huawei, il MatePad Pro 12.2” che è dotato di un esclusivo Tandem OLED PaperMatte Display, con una luminosità massima dello schermo fino a 2000 nit.