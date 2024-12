Lanazione.it - Natale a Firenze, al Mercato Centrale laboratorio di addobbi al sale per bambini

, 17 dicembre 2024. Creare decorazioni natalizie in pasta diè facile e divertente ed è anche un ottimo modo per condividere e stimolare la creatività con i. E proprio ai più piccoli è dedicato ilspeciale, realizzato in collaborazione con Selene Baldi della bottega “Il Vegetariano e il Vegano”, in programma sabato 21 dicembre dalle 10.30 alle 12 al primo piano deldi: uno spazio e un momento durante il quale ipotranno imparare a creare e dipingere decorazioni natalizie con la pasta di. In un'atmosfera pienamente natalizia, i piccoli potranno impastare e decorare con tempere la pasta di, creando delle decorazioni a forma di albero di, stelle ed altri elementi natalizi. Infine ogni bambino avrà la possibilità di portare a casa la propria decorazione.