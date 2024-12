Napoletani nel Mondo Festival, appuntamento a marzo 2025 con i dodici finalisti

Leggi su Ildenaro.it

Grande successo di pubblico per “nel”, l’attesa manifestazione canora che ha visto la partecipazione di artisti ospiti come Rosario Miraggio, Erminio Sinni, Ida Rendano e Francesca Marini. Svoltasi venerdì 13 e sabato 14 dicembre al complesso turistico “Al Chiar di Luna” di Monte di Procida, la kermesse diretta artisticamente dal giornalista Diego Paura, è stata presentata da Beppe Convertini, attore e conduttore televisivo di Rai Uno e da Magda Mancuso, presentatrice di eventi e conduttrice tv.La giuria ha avuto un compito arduo nel selezionare itra i venti straordinari artisti in gara, tutti interpreti di canzoni in lingua partenopea classiche e contemporanee.Alla fine ad aggiudicarsi un posto in finale sono stati i cantanti: Thayla Orefice; Antonio Petrosillo; Emma De Michele; Mariantonia Castaldo; La Femelle; Milena Setola; Carlo Cuomo; Silvia Falanga; Carmine De Domenico; Anna Maggi, Serena De Palma; Pina Truppa.