.com - Mundys accende un Natale di solidarietà con Sport Senza Frontiere alla Galleria Sordi

Leggi su .com

(Adnkronos) –, unite per promuovere inclusione e, illuminano con coreografie natalizie la storicaAlberto, luogo iconico di Roma. Oltre a celebrare la suggestione delle festività di fine anno, l’iniziativa sostiene le attività di, l’Associazione che da oltre 15 anni porta avanti programmi e progetti di inclusione sociale e di educazione attraverso lo, per minori che vivono situazioni di disagio socioeconomico. I visitatori, infatti, avranno l’opportunità di effettuare una donazione e offrire così l’opportunità di praticarea chi non ha i mezzi per permetterselo, semplicemente scansionando un QR code disponibile in diversi punti della. Con un semplice gesto, sarà possibile contribuire a cambiare la vita a tanti giovani beneficiari seguiti dall’Associazione.