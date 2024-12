Sport.periodicodaily.com - Mudryk positivo al doping: l’attacante del Chelsea rischia quattro anni di squalifica

Leggi su Sport.periodicodaily.com

Il club londinese di Stamford Bridge è nella bufera per la presunta positività ad un test antidell’esterno offensivo Mykhailonell’ottobre scorso. Il 28enne è stato subito sospeso in via cautelare dalla Fa in attesa delle controanalisi che, qualora venissero confermato, determinerebbero unadi. Giunto alnel gennaio 2023 dallo Shakthar Donetsk per 70 milioni, il giocatore non è riuscito a lasciare il segno segnando tre reti in 15 partite in Europa, nessuna invece in Premier League.AL: IL COMUNICATO DEL“IlFootball Club conferma che la Federcalcio ha recentemente contattato il nostro giocatore Mykhailoin merito ad un risultato negativo in un test delle urine di routine. Sia il Club che Mykhailo supportano pienamente il programma di test della FA e tutti i nostri giocatori, incluso Mykhailo, vengono regolarmente testati.