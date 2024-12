Napolitoday.it - Monkey 47 porta la sua urban jungle a Napoli

47, l’iconico brand di gin, arriva acon il suo inconfondibile stile aprendo un esclusivo pop-up store chela giungla in città nella rinomata Via Carlo Poerio 108, in zona Chiaia.Dal 29 novembre al 26 gennaio, dalle 16:00 alle 22:00, appassionati e non potranno immergersi.