Ilgiornaleditalia.it - Mondiale per club donne, ok la prima per Conegliano e Milano

Leggi su Ilgiornaleditalia.it

Al debutto il team veneto e quello lombardo vincono entrambi per 3-0. ROMA - Comincia bene ilperfemminile di pallavolo per la Prosecco Doc Imocoe la Numia Vero Volley. Nelle rispettive prime uscite alla kermesse iridata, cominciata questa notte ad Hangzhou, in Cina