Lanazione.it - “Molto pop”, risate con Francesco Fanucchi alla Sala dei Notari

Leggi su Lanazione.it

popdeicon il nuovo appuntamento della stagione “Comìc Club“, il primo format di stand-up comedy in Umbria. Domani alle 21 sarà protagonista, sul palco delladei(nella foto) con “pop”. Il comedian in scena spazierà dai comics ai camerieri viscidi, dai contadini pazzi alle serie tv pessime, con uno stile unico che unisce argomenti leggeri a temi più oscuri. "Per il resto – promette – ci vediamo live". Classe 1994,è un comico lucchese che si è imposto per il suo stile caustico e dissacrante. Racconta del suo vissuto e del mondo che lo circonda con spirito anticonformista e originale e vanta una belle attività in teatro e in tv. Ha partecipato a diversi programmi come “Stand Up Comedy“ e “CC Presents“ su Comedy Central, “Stasera c’è Cattelan“ e “Da Vicino nessuno è normale“ su Rai2 e “Donne sull’orlo di una crisi di nervi“ su Rai3.