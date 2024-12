Romatoday.it - Modesta Valenti, la via virtuale dei senza dimora usata (anche) per le residenze false delle bande di sinti italiani e dei pusher

Leggi su Romatoday.it

Via, Roma. Se nei documenti c'è scritto questo indirizzo vuol dire che la residenza è fittizia. In sostanza significa che non si ha una casa in cui vivere regolarmente e che si rientra nella categoria dei "". Viaè infatti la via che non c'è. Una strada.