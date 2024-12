Quotidiano.net - Mobilità green: italiani più attenti

Leggi su Quotidiano.net

Glisono più sensibili alla sostenibilità rispetto all’anno scorso ed è in aumento la richiesta dieco-friendly. È quanto emerge dal rapporto “Sostenibile 2024”, presentato dall’Osservatorio della Fondazione per la sostenibilità digitale. Sul podio delle grandi città più attente alla, a livello regionale, troviamo la Lombardia seguita da Emilia Romagna e Umbria. Nei piccoli centri, invece, la Sicilia si posizione al primo posto seguita da Campania e Lazio. "Il rapporto -si legge in una nota -mette in luce il ruolo del digitale nella trasformazione della. Il 75% degli intervistati nei grandi centri urbani ritiene che il digitale sia indispensabile per migliorare la".