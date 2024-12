Liberoquotidiano.it - "Missione compiuta, cosa dicono gli analisti". Meloni, alla Camera una monumentale lezione al Pd

Giorgiasi prepara al Consiglio europeo e lo fa parlando. E l'esordio non poteva essere che il via liberanomina di Roberto Fitto. Come ricorda la premier, "non si è trattato di un percorso semplice ma al termine di quel percorso mi sento di poter dire: un italiano è stato nominato vicepresidente esecutivo, un politico di valore, a lui è stato affidato un pacchetto di competenze che vale circa mille miliardi di euro". Anzi, sottolinea lanciando un chiaro messaggio a Pd e compagni, "per noi non è semplicemente un titolo onorifico ma uno strumento concreto" che consentirà di supervisionare "settori strategici" dell'Ue in cui "la sensibilità italiana può contribuire a riportare il dibattito su un approccio pragmatico superando la deriva ideologica che Bruxelles ha mostrato negli ultimi anni".