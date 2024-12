Cataniatoday.it - Minaccia di morte la ex, divieto di avvicinamento per un 32enne violento

I carabinieri della stazione di Mazzarrone, hanno eseguito un provvedimento del Gip del tribunale di Caltagirone, che dispone ildialla ex per unindagato per atti persecutori. Il provvedimento è stato adottato in seguito alla querela della vittima, una mazzarronese.