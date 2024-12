Mi ha detto sì Il volto di Uomini e Donne si sposa | proposta di nozze in un evento pubblico

Leggi su Caffeinamagazine.it

Meraviglioso momento per l’ex protagonista di, che ha fatto una romanticadi matrimonio alla sua partner davanti a decine di persone. Ha scelto infatti unper coronare uno dei sogni più grandi della sua vita. La sua futura moglie si è commossa e, osservando attentamente il suo sguardo, si è subito compreso che non si sarebbe mai aspettata un gesto così bello in quei frangenti.Dunque, l’exdisi unirà presto in matrimonio. Ovviamente la risposta della sua compagna è stata affermativa, infatti è stato scritto: “She said yes”, ovvero: “Lei hasì“. Il giovane, dopo l’esperienza nel dating show di Maria De Filippi, aveva avuto un’altra avventura in un programma e poi aveva lasciato la tv.Leggi anche: “Si èto”. In festa la famiglia del grande conduttore tv, il figlio Gabriele ha‘sì’L’exdiha fatto ladi matrimonio alla sua partnerQuesto ex protagonista diera stato 10 anni fa per la prima volta nello studio della trasmissione di Canale 5, in veste di corteggiatore dell’allora tronista Valentina Dallari.