Messinatoday.it - Messina diventa set cinematografico per girare "Don Chisciotte": location e attori coinvolti

Leggi su Messinatoday.it

, venerdì 20 e sabato 21, si trasformerà in setper le riprese del film Don. Per la pellicola sono statai selezionati duemessinesi:Mauro Failla, nel ruolo del medicoe Davide Colnaghi, in quello di portantino.A comunicarlo stamani, alla presenza del.