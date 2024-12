Ilfattoquotidiano.it - Meloni: “Vanno sospese le multe per la CO2 sulle case automobilistiche. Crisi del settore? Colpa dell’elettrico”

Neldell’automotive, “chiediamo la sospensione delleper le aziende costruttrici perché stanno già portando alla chiusura di molti stabilimenti e, nel medio periodo, ci poniamo l’obiettivo di riaprire il capitolo della neutralità tecnologica rendendo utilizzabili le tecnologie per ridurre le sostanze inquinanti”. Lo ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia, nelle comunicazioni alla Camera in vista del prossimo Consiglio europeo, anticipando la proposta che sarà sottoscritta anche dall’Italia. Sulladell’automotive,ha chiarito che “il quadro che abbiamo davanti oggi è un quadro tutt’altro che positivo” spiegando che le cause “sono diverse” e citando tra queste, “certamente l’aver imposto un modello di decarbonizzazione basato unicamente sull’elettrico che, se fosse confermato, rischierebbe di portare al collasso l’intera industria automobilistica europea”.