Meloni "Modello Milei interessante ma non replicabile in Italia"

ROMA (ITALPRESS) – “Considerouna interessantissima novità, penso che abbia il profilo giusto per affrontare i problemi in Argentina, ma non considererei mai quelda noi”. Così il presidente del Consiglio, Giorgia, nel corso delle repliche alla Camera sulle comunicazioni in vista del Consiglio Europeo.sat/gtr(Fonte video: Camera dei deputati)Unlimited News - Notizie dal mondo