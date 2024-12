Liberoquotidiano.it - Meloni mani sul viso a fine discorso, aggiusta i capelli e va via

Leggi su Liberoquotidiano.it

(Agenzia Vista) Roma, 17 dicembre 2024 Ildella Premier in Aula a Montecitorio in vista del Consiglio Europeo in programma il 19-20 Dicembre a Bruxelles Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev