Secoloditalia.it - Meloni: “In Europa obiettivo centrato. Fate un corso di woodoo, macumbe non funzionano”

Puntuali, energiche, a tutto campo le comunicazioni della premier Giorgianell’aula di Montecitorio in vista del Consiglio europeo del 19 e 20 dicembre. Un lungo intervento che ha spaziato sui principali dossier dell’agenda nazionale e internazionale, approvato a fine seduta con il via libera alla mozione della maggioranza ( 193 sì, 188 no, 9 astenuti). Dalla “missione compiuta” con la nomina di Raffaele Fitto a vicepresidente Ue, al Medioriente, dalla guerra russo-ucraina all’immigrazione, dal trattato con l’Albania ai rapporti con Trump. Non meno incisiva la replica nella quale la premier ha rispedito al mittente gli slogan delle opposizioni per screditare il lavoro del governo italiano. Un tema, quello del tifo anti-italiano delle sinistre, sul quale la premier si è dilungata regalando anche un battuta frizzante ai cronisti parlamentari.