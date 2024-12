Meloni detta l’agenda all’Ue | Rimpatri e Paesi sicuri sui migranti deve cambiare tutto E apre al dialogo con la Siria di Al-Jolani – Il video

Leggi su Open.online

«L’Italia è pronta a interloquire con la nuova leadershipna». Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgianel corso delle comunicazioni di oggi alla Camera dei deputati in vista del Consiglio europeo di giovedì. «La caduta del regime di Assad è una buona notizia, giustamente celebrata dalla popolazionena dopo oltre un decennio di guerra civile. Le forze ribelli che si sono affermate sono eterogenee, hanno una diversa estrazione e interessi potenzialmente contrastanti. C’è ovviamente preoccupazione per il futuro della nazione. L’Italia, l’unica tra le nazioni del G7 ad avere un’ambasciata aperta a Damasco, è pronta a interloquire con la nuova leadershipna, ovviamente in un contesto di valutazioni e azioni condiviso con i partner europei e internazionali», ha detto