Agi.it - Meloni: "Con Fitto missione compiuta". Scintille con l'opposizione in aula

AGI - Le comunicazioni di Giorgianell'della Camera prima del Consiglio Ue diventano l'occasione di un nuovo scontro dialettico con il Pd sul tema della politica estera e non solo. La premier nel ribadire che la nomina di Raffaele, vicepresidente esecutivo della ComUe a cui è stato affidato "un portafoglio che vale complessivamente circa 1.000 miliardi di euro", è il segnale inequivocabile di "una", attacca i dem perché "hanno cercato di indebolire la posizione" dell'Italia. "Le macumbe non stanno funzionando" "Penso che il vostro problema sia che gli elettori hanno indebolito la sinistra in Europa con il loro voto a giugno", l'affondo. Reiterato nella replica: "Prima o poi dovete fare un corso di riti voodoo perchè le macumbe non stanno funzionando.