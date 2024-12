Lapresse.it - Meloni alla Camera, la Lega diserta l’Aula. Il Carroccio: “Voteremo compatti”

Pochi i leghisti in aula questa mattinaper le comunicazione della presidente del Consiglio, Giorgia, in vista del Consiglio europeo del 19 e 20 dicembre. Durante l’esposizione della premier erano presenti solo gli onorevoli Laura Ravetto, Stefano Candiani e Mirko Carloni. Pochi i deputati delanche durante la discussione generale ancora in corso a Montecitorio. Fonti parlamentari dellafanno sapere che molti erano impegnati nella sessione di bilancio mentre altri risultano in viaggio. In una nota, il partito di Matteo Salvini fa sapere comunque che “lavoterà compatta e con convinzione, come sempre, la risoluzione del centrodestra per confermare pieno sostegno a Giorgiain occasione del Consiglio europeo del 19 dicembre”. La premier: “Io in ritardo in macchina, ma sindaco Roma non leghista”“Sono arrivata in ritardo anche io e vengo in macchina, e il sindaco di Roma non è della”.