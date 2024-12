Meloni alla Camera banchi vuoti Lega per colpa dei treni Ironia Bonelli | Italia piena di chiodi…

Leggi su Periodicodaily.com

(Adnkronos) –parlain vista del Consiglio Ue ma nell'emiciclo di Montecitorio idellasono mezzie l'immagine non sfugge all'opposizione. ''Vedo idella. presidente, le esprimo la mia solidarietà per le assenze della. Dicono che sono in ritardo perdei, oggi .