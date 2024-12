Ilrestodelcarlino.it - Megabox, che fine d’anno. La Coppa e numeri top

Per la prima volta nella sua storia laconquista i quarti di finale diItalia. La vittoria al tie-break di Cuneo permette alla squadra di Vallefoglia di chiudere il girone di andata all’ottavo posto. Per una squadra che questa estate ha perso due pedine del sestetto titolare (Alice Degradi e Pia Kastner), e che ora deve fare a meno di un’altra giocatrice fondamentale come Simone Lee, si tratta di un primo risultato molto significativo. L’avversario nei quarti di finale, in gara unica, sarà Conegliano, prima in classifica e imbattuta. L’incontro si disputerà al Palaverde di Lancenigo lunedì 30 dicembre. "Ci aspettavamo una partita difficile, sapevamo che Cuneo avrebbe fatto di tutto per fare punti e noi siamo arrivati un po’ in emergenza, vista l’assenza di Lee e Carletti con solo un paio di allenamenti con noi nelle gambe – così coach Andrea Pistola –.