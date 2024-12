Lapresse.it - Medioriente: media, negoziati per tregua a Gaza sono nella fase finale

Milano, 17 dic. (LaPresse) – Dopo mesi di stallo, cinuovi segnali che Israele e Hamas potrebbero avvicinarsi a un accordo per il cessate il fuoco ae il rilascio degli ostaggi. Un alto funzionario palestinese coinvolto neiindirettamente ha detto alla Bbc che i colloqui si trovano in una “decisiva e”. Il funzionario ha delineato un piano in tre fasi che prevede il rilascio, entro i primi 45 giorni, dei civili e delle soldatesse tenuti in ostaggio a, e il ritiro delle forze israeliane dai centri urbani, dalla strada costiera e dalla striscia di terra strategica lungo il confine con l’Egitto. Gli sfollati potrebbero poi fare ritorno nel nord della Striscia di. Una secondacomporta la liberazione degli ostaggi rimasti e il ritiro delle truppe, prima che la terzaponga fine alla guerra.