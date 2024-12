Primacampania.it - Maxi operazione antimafia: 53 arresti contro il clan Amato-Pagano

NAPOLI – La Direzione Investigativasta eseguendo un’ordinanza di custodia cautelare, sia personale che reale, emessa dal Gip presso il Tribunale di Napoli su richiesta della Procura della Repubblica – Direzione Distrettuale. L’coinvolge 53 persone indagate, a vario titolo, per associazione di tipo mafioso, estorsione, detenzione di armi e altri reati. Gli indagati sono ritenuti affiliati al”, gruppo criminale attivo nei comuni di Melito di Napoli, Mugnano di Napoli e in parte dei quartieri Secondigliano e Scampia del capoluogo campano.Il provvedimento – si legge in una nota ufficiale – “trae origine dalle indagini a carico di esponenti apicali del, sodalizio criminale nato a seguito della sanguinosa ‘scissione’ dallo storicoDi Lauro, e per questo definito anchedegli ‘scissionisti’”.