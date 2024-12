.com - Mattarella “Parole del Papa punto fermo in momenti profonda angoscia”

ROMA (ITALPRESS) – “Le porgo con grande piacere e vivissima cordialità i più fervidi auguri di ogni benessere nella ricorrenza del suo ottantottesimo compleanno. Nel farlo, mi rendo sicuro interprete dei sentimenti di affetto che il popolo italiano nutre nei confronti della sua persona. Mentre molteplici focolai di guerra, anche in aree prossime all’Italia, continuano a provocare lutti e a lacerare il tessuto sociale di intere comunità, le suee i suoi richiami costituiscono, per credenti e non credenti, uncui guardare neidi piùo di intima inquietudine”. Così il presidente della Repubblica, Sergio, in un messaggio inviato a sua SantitàFrancesco. “Con la predicazione coraggiosa, con l’intensa attività pastorale, con i numerosi viaggi apostolici, vostra Santità ha ricordato, anzi, ha testimoniato l’anelito di ogni persona a una quotidianità vissuta in pace e concordia, nel segno della libertà, della solidarietà, del rispetto reciproco”, aggiunge.