Ferraratoday.it - Manutenzioni stradali, approvato il secondo lotto di interventi per 337mila euro

Leggi su Ferraratoday.it

La Giunta comunale di Bondeno ha dato il via libera aldisul territorio per il 2024. Si tratta di un progetto dacomplessivi, per un totale di 12che riguarderanno la posa di nuovo asfalto oppure il ripristino dei marciapiedi o la.