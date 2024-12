Lapresse.it - Manovra: stop all’equiparazione compensi dei ministri

Leggi su Lapresse.it

Nellasalta l’equiparazione deideie dei sottosegretari non parlamentari a quelli dei colleghi che invece sono stati eletti. La riformulazione dell’emendamento prevede che “ie i Sottosegretari non parlamentari e non residenti a Roma hanno diritto al rimborso delle spese di trasferta per l’espletamento delle proprie funzioni”. Per questo fine, è istituito presso la Presidenza del Consiglio deiun Fondo con una dotazione di 500.000 euro annui a decorrere dall’anno 2025. Nella, che andrà domani in aula, salta anche l’aumento delle tariffe autostradale dell’1,8%.