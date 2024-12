Laverita.info - Manovra, salta l’aumento per i ministri

Slitta a mercoledì l’esame in Aula della Finanziaria. Guido Crosetto: «No al rialzo degli stipendi, inutili polemiche». Ampliata la platea dell’assegno di inclusione e confermata la stretta alla Naspi. Opposizione sulle barricate per lo stop ai concorsi per i sanitari.