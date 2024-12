Agi.it - Manovra, salta la norma sugli stipendi dei ministri e dei sottosegretari non eletti

AGI - La Commissione Bilancio della Camera ha proseguito i lavori a oltranza, per tutta la notte,emendamenti alla. L'obiettivo della maggioranza è chiudere con il mandato al relatore entro la serata. L'ipotesi a cui si è tentato di lavorare in conferenza dei capigruppo di Montecitorio, con la proposta di mediazione avanzata dal presidente Lorenzo Fontana, è di far approdare lain Aula mercoledì 18 dicembre, per la discussione generale. Poi il governo avrebbe posto la questione di fiducia e l'intero esame, compresi gli ordini del giorno, si sarebbe dovuto concludere nella giornata di venerdì. Intanto èta lanella legge di bilancio che prevedeva l'equiparazione deglidinon eletti con quelli che sono anche parlamentari.