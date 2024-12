Lapresse.it - Manovra, La Russa su stipendi ministri: “Abbassiamo quelli dei deputati”

Leggi su Lapresse.it

“Mi sarei aspettato, da chi è legittimamente contrario a questa proposta che è stata ritirata, che poiché ci sono deiche prendono la metà dei loro sottosegretari parlamentari, che la proposta fosse di equiparare gli uni agli altri abbassando quanto prendiamo noi. Perché mai un deputato deve prendere il doppio di Crosetto? Dobbiamo equiparare?lo ai. Di questa proposta invece non ne ho sentito parlare”. Così il presidente del Senato Ignazio La, rispondendo alle domande dei cronisti dopo che aveva accompagnato la presidente del Consiglio Giorgia Meloni a Palazzo Madama per consegnare il testo delle comunicazioni in vista del prossimo consiglio europeo.