Ilfattoquotidiano.it - Mandato d’arresto per Evo Morales: l’ex presidente della Bolivia accusato di avere stuprato una 15enne

Ildeve ancora essere approvato da un giudice, ma la richiesta è già stata formulata dai pubblici ministeri. RiguardaEvo, che èdi aver avuto un figlio con unanel 2016 – una relazione sessuale che avrebbe costituito uno stupro secondo la leggena. Ilè stato emesso dopo cheha sfidato l’ordine di testimoniare nel caso. Il politico, 65 anni, ha governato laper 13 anni fino al 2019, e si è ritirato nella zona rurale di Chapare, circondato da fedeli sostenitori, da quando si è parlato del suo arresto per la prima volta a settembre.non ha ancora commentato l’ordine di arresto, ma in precedenza ha negato qualsiasi illecito e hail suo successore scelto, il collega di sinistra Luis Arce, di cospirare con i suoi nemici per impedirgli di candidarsi alle elezioni presidenziali del prossimo anno.