Ilfattoquotidiano.it - Malore per Fabrizio Pregliasco, ricoverato al San Raffaele: “Purtroppo a Natale penso di sapere dove sarò”

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

e ricovero per, docente all’Università Statale di Milano e direttore sanitario dell’Irccs Ospedale Galeazzi-Sant’Ambrogio. “Sono al Pronto soccorso del San, mi sono sentito male oggi, ho avuto qualche piccolo guaio e sono” ha detto il medico in collegamento con ‘Un Giorno da Pecora’ su Rai Radio1 raggiunto lunedì dalla trasmissione per conoscere il suo giudizio sulla possibile diffusione del Covid durante le feste e sulle pene del nuovo Codice della Strada.Ascoltate le parole del medico, i conduttori Giorgio Lauro e Geppi Cucciari, che non erano al corrente della situazione si sono subito scusati per averlo disturbato, maha sottolineato: “Non vi preoccupate, ho risposto volentieri alla vostra chiamata, mi collego lo stesso tanto sono qui.