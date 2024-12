Fanpage.it - Malattia misteriosa, 55enne trevigiano morto al ritorno dal Congo: scattano controlli Asl a Treviso

Leggi su Fanpage.it

La persona di 55 anni era rientrata in Italia di recente da un viaggio ined era residente in provincia di. Avviati accertamenti diagnostici con l'Istituto Nazionale Malattie Infettive Spallanzani di Roma e disposto l'isolamento fiduciario domiciliare per l'unico contatto noto.