Agi.it - Malattia del Congo, muore nel trevigiano il paziente sospetto rientrato da un viaggio

Leggi su Agi.it

AGI - È morta la persona di 55 anni rientrata di recente da unin, residente a Trevignano (TV), che presentava i sintomi correlabili alla misteriosache sta colpendo il paese africano, ossia febbre ed emorragia. Lo rende noto la Regione Veneto. Sono in corso gli accertamenti diagnostici, che consentiranno di fare luce sull'eziologia della, in collaborazione con l'Istituto Comprensivo "Lazzaro Spallanzani" di Roma. In attesa degli accertamenti diagnostici sono state comunque attivate tempestivamente le misure di sanità pubblica previste per questi casi, in accordo con il Ministero della Salute, l'Istituto Spallanzani e l'Istituto Superiore di Sanità. È stato attivato il protocollo previsto, disponendo anche l'isolamento fiduciario domiciliare per l'unico contatto noto e avviando la relativa sorveglianza sanitaria.