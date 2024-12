Bergamonews.it - Madone, 58enne investita: è grave

. Una donna di 58 anni è statamartedì sera 17 dicembre, intorno alle 18.15 in via Papa Giovanni XXIII a.Poche le informazioni disponibili. Quel che si sa, è che i soccorsi sono scattati in codice rosso (massima gravità).Sul posto l’automedica, l’ambulanza e i carabinieri di Treviglio. La donna è stata portata all’ospedale Papa Giovanni in condizioni critiche.