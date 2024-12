Lapresse.it - Madalina Ghenea al processo alla sua stalker: “Sconvolta quando seppi che era una donna”

L’attrice e modella romenain Tribunale a Milano per ilche vede imputata una, sua connazionale, che per anni l’ha minaccia e perseguitata.vede oggi per la prima volta la persona che la showgirl ha denunciato più volte per stalking: “Non è solo una cosa virtuale. Sentire ogni giorno parole così forti, tutta questa cattiveria, per quanto uno possa essere esposto a tutte queste cose non è facile da accettare”.“In quanto artista – prosegue– io accetto volentieri le critiche ma in questo caso augurarmi la morte non è una critica. Dopo tanti anni e tante denunce questa persona è stata identificata e oggi è la prima volta che la incontro”. “denunciavo non sapevo se stavo denunciando unao un uomo, mi sconvolge il fatto che si tratti di una”, ha aggiunto la modella prima dell’interrogatorio.