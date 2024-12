Ravennatoday.it - Lotta, i Portuali tornano con un oro e un bronzo dalla trasferta a Zagabria

Arrivano soddisfazioni anche nell'ultima gara dell'anno per iRavenna. Brillante risultato di Alessio Pignato, in oro, e di Alessandro Cusano, in, al 31esimo torneo internazionale digreco-romana a, disputato sabato 14 dicembre, dove hanno partecipato oltre 150.