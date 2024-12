Cataniatoday.it - Lotta al degrado urbano a Giarre, rifiuti rimossi e scerbatura intensificata

Leggi su Cataniatoday.it

L’amministrazione comunale di, in sinergia con Igm, la società responsabile della gestione del ciclo deinel territorio, sta conducendo un’intensa campagna di bonifica per contrastare il. Gli interventi si concentrano in particolare sulle aree più critiche del centro.