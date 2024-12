Oasport.it - LIVE Sci alpino, Prima prova discesa Val Gardena in DIRETTA: Paris inizia il cammino sulla Saslong

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno amici di OA Sport e benvenuti alladelladellalibera in Valal maschile, valevole per la Coppa del Mondo di sci2024-2025.Si gareggiamiticache ha sempre regalato gare incerte, sorprendenti e con distacchi risicati. Il favorito principale sarà Marco Odermatt, ma ci sono gli avversari a partire da Cyprien Sarrazin, passando per Vincent Kriechmayr, il sorprendente Justin Murisier e il nostro Dominikche su queste nevi però non ha mai trovato il feeling giusto fino all’anno scorso, quando riuscì a vincere per lavolta. Si parte oggi, martedì 17 dicembre con le prove, si comincerà a gareggiare venerdì 20 con il superG e si chiuderà sabato 21 con lalibera.L’anno scorso furono due le discese in Val: lafu vinta da uno straordinario Bryce Bennett.