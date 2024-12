LIVE – Panathinaikos-Olimpia Milano 103-74 Eurolega 2024 2025 basket | RISULTATO in DIRETTA

Leggi su Sportface.it

Ilindi, sfida valida come 16^ giornata dell’di. Momento d’oro nella competizione per i ragazzi di coach Ettore Messina, che grazie al successo nell’ultimo turno contro il Barcellona sono saliti a quota nove vittorie, attestandosi attualmente in sesta posizione. Questo vuol dire che i meneghini, in questo momento, sono in piena zona playoff, dopo aver rimediato ad un avvio di stagione a dir poco disastroso. Una differenza nettissima di rendimento rispetto al campionato: in Serie A, infatti, l’ha perso gli ultimi tre turni, scivolando fuori dalle prime otto posizioni che, a metà campionato, decreteranno le squadre che parteciperanno alla Coppa Italia.Tornando all’incontro odierno, ilsta passando un periodo tutt’altro che positivo.