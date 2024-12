Oasport.it - LIVE Conegliano-Dentil Praia Clube 1-0, Mondiale per club volley femminile in DIRETTA: venete in fuga nel secondo set, 13-6

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA22-13 In rete Reed da zona 221-13 Primo tempo Fahr20-13 Errore al servizio19-13 In rete Haak da seconda linea dopo una grande difesa di Zhu19-12 Mano out Haak in pipe18-12 Pallonetto Kuznetsova da zona 218-11 Zhu vincente da zona 217-11 Macris di seconda intenzione17-10 Diagonale di Zhu da zona 4, palla difficilissima16-10 La pipe di Reed16-9 Diagonale di Zhu da zona 415-9 Diagonale stretta Kuznetsova da zona 415-8 Primo tempo Fahr14-8 Pallonetto di Reed da zona 214-7 Primo tempo Fahr13-7 Errore al servizio13-6 Diagonale strettissima di Gabi da zona 412-6 Mano out Adenizia in primo tempo12-5 Aceeeeeeeeeeeeeeeeee Zhuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu11-5 Muroooooooooooooooo Wolooooooooooosz10-5 Murooooooooooooooooo Gabiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii9-5 Out Caffrey da zona 48-5 Errore al servizio8-4 Murooooooooooooooo Chirichellaaaaaaaaaaaaaaaaaaa7-4 Diagonale di Haak da zona 26-4 La pipe di Reed6-3 Errore al servizio5-3 Mano out Kuznetsova da zona 45-2 Vincente Gabi da zona 44-2 Mano out in fast di Carol Gattaz dopo due difese incredivbili di4-1 Aceeeeeeeeeeeeeeeeeeee Wolooooooooooooooosz3-1 Muroooooooooooooo Faaaaaaaaaaaaaaaaahr2-1 Parallela potente di Haak da seconda linea1-1 Diagonale stretta Kuznetsova da zona 41-0 Primo tempo dietro Chirichella25-20 Chiude Haaaaaaaaak! Diagonale vincente della svedese che conclude un primo set dai due volti.