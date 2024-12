Fanpage.it - L’IA ha finito i dati su cui allenarsi, il fondatore di OpenAI spiega perché può diventare “imprevedibile”

Leggi su Fanpage.it

Ilya Sutskever, uno dei fondatori di, ha parlato del futuro dei Large Language Model,ndo che "la fase di pre-addestramento come la conosciamo noi sta finendo,si stanno esaurendo ia cui attingere". Ma questo non significa che l'intelligenza artificiale non continuare a progredire: "In futuro l'intelligenza artificiale imparerà a ragionare".