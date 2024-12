LG presenta al CES 2025 una nuova soluzione di per la sicurezza dei veicoli

Leggi su Periodicodaily.com

(Adnkronos) – In occasione del CES, LG Electronics (LG), leader tecnologico nel settore della mobilità, presenterà “AI In-Vehicle Experience”, labasata sull’Intelligenza Artificiale (IA) sviluppata per garantire un’esperienza di guida più sicura e confortevole, grazie alla tecnologia Vision AI che ottimizza le condizioni all’interno dell’abitacolo in base alle esigenze dei passeggeri. “AI In-Vehicle Experience” .