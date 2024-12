Chietitoday.it - Le interruzioni idriche a Chieti: le notti senz'acqua fino al 24 dicembre

Leggi su Chietitoday.it

Nuova settimana die dintorni. L'Aca ha diffuso il nuovo calendario valido dal 17 al 24: in città i rubinetti resteranno a secco mercoledì, venerdì, domenica e martedì (dalle 22 alle 6) in centro in tutti i quartieri tranne Colle dell'Ara e Brecciarola.