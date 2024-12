Anteprima24.it - Lavori, da domani senso unico alternato su alcune strade

Tempo di lettura: < 1 minutoIn ragione di interventi di manutenzione e ripristino della sede stradale, da17 dicembre e fino alla conclusione dei, sarà in vigore – come disposto dall’ordinanza dirigenziale del Servizio Traffico – ilcon impianto semaforico e il divieto di sosta con rimozione sulle seguenti: via delle Puglie (da incrocio rampa San Barbato a incrocio via dei Mulini), via San Giovanni Di Dio, via Mura della Caccia, via Piano Morra, via Schipa. L'articolo, dasuproviene da Anteprima24.it.