Avellinotoday.it - L'Avellino medita cambi, dubbio in attacco legato al mercato. Piace un terzino, società multata dal Giudice Sportivo

Leggi su Avellinotoday.it

Ultima trasferta del 2024 per l’. Dopo la vittoria di Altamura, la squadra di Raffaele Biancolino torna in campo per affrontare i quarti di finale della Coppa Italia di Serie C. Mercoledì pomeriggio, allo Stadio Città di Gorgonzola, sarà sfida alla Giana Erminio di Andrea Chiappella.