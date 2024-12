Avellinotoday.it - Lancia petardo nello stadio di Altamura: arrestato tifoso ultras dell’Avellino

Leggi su Avellinotoday.it

Nella prima mattinata di domenica 15 dicembre, poliziotti della D.I.G.O.S. della Questura di Avellino, coordinati dalla locale Procura della Repubblica, a seguito di elaborate indagini condotte in collaborazione con la D.I.G.O.S. della Questura di Bari, ha tratto in arresto differito, per lancio.