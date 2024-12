Agendaitaliana.it - La Tempesta del Solstizio: maltempo estremo in arrivo, ecco quando

Inun’ondata disenza precedenti!del: piogge, venti di burrasca e nevicate fino a quote basse. Un’ondata disenza precedenti si prepara a colpire l’Italia a partire dal 20 dicembre, con l’delladel, un evento meteorologico che porterà piogge torrenziali, venti fortissimi e nevicate anche a basse quote.delinQuesta perturbazione sarà causata dal transito di correnti d’aria freddissima provenienti dal Polo Nord che, attraversando l’Europa centrale, raggiungeranno il bacino del Mediterraneo. Le condizioni atmosferiche della seconda parte della settimana, in particolare il 20 e 21 dicembre, vedranno il paese affrontare un cambiamento drastico. Ladelprenderà forma a partire dal 20 dicembre,l’ingresso di aria instabile sul bacino del Mediterraneo, proveniente dalla Porta del Rodano (Francia), darà vita a un ciclone in rapido movimento verso l’Italia.